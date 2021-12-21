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вторник, 21 декабря 2021 08:30

Стоит €30 млн. Назвали самого дорогого украинского футболиста

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Стоит €30 млн. Назвали самого дорогого украинского футболиста
Руслан Малиновский выступает за "Аталанту" с 2019 года. Фото: REUTERS

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины 28-летний Руслан Малиновский стал самым дорогим украинским футболистом.

Трансфермаркет оценивает уроженца Житомира в €30 млн . За год трансфернаа стоимость Малиновского не изменилась.

На втором месте – Александр Зинченко из "Ман Сити", который оценивается в €27 млн.

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Замыкает тройку динамовец Виктор Цыганков с €25 млн.

Самым дорогим игроком чемпионата Украины остается Цыганков. Футболисты "Шахтера" Тете и Додо стоят €20 млн и отстают от динамовца на €5 млн.

Больше всего в цене вырос форвард "Днепра-1" Артем Довбик, который прибавил за год €3.2 млн и теперь стоит €5 млн.

Наибольший регресс в цене у Владислава Сурпяги из "Динамо", который потерял €2 млн и стоит €4.

Руслан Малиновский выступал в Украине за "Шахтер", "Севастополь" и "Зарю". С 2015 по 2019 годы защищал цвета бельгийского "Генка". В 2019 году стал игроком "Аталанты". В составе "бергамасок" в прошлом сезоне стал лучшим ассистентом Серии А.

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21
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