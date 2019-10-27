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воскресенье, 27 октября 2019 20:11

Стефен Карри имеет контракт на 201 миллион

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В Национальной Баскетбольной Асоциации (НБА) сыграно три тура. Сегодня наш рассказ о самом результативном игроке – Стефене Карри – американском баскетболисте команды "Голден Стэйт Уорриорз".

Стефен родился 14 марта 1988 года в городе Акрон в Огайо, но детство провел в Шарлотте, Северная Каролина. Вместе с младшим братом часто посещали домашние матчи местной баскетбольной команды "Шарлотт Хорнетс", за которую выступал их отец. Перед началом матча у Стефена и Сета всегда было время, чтобы потренироваться на профессиональной площадке" – сообщает 24smi.org

О том, что биография Стефена будет связана с баскетболом, его родители догадывались давно. Мальчик родился в семье профессионального баскетболиста Делла Карри, который на протяжении 16 лет был игроком НБА. Завершив карьеру, отец будущего спортсмена стал комментатором игр команды "Шарлотт Хорнетс". Мать Стефена, Соня, была участницей волейбольной команды Политехнического университета Вирджинии. Поэтому спортивный дух передался детям с генами.

 

Соня организовала школу, работающую по методике Монтессори, где учились оба мальчика. После нее Стефен продолжил обучение в школе "Шарлотта", где был душой компании и активистом. Он стал игроком местной баскетбольной команды и представлял ее на чемпионате штата. Коллективу посчастливилось 3 раза выйти в плей-офф.

Получив аттестат, Карри планировал поступить в университет, где училась его мать, но вуз не предложил начинающему спортсмену стипендию. Более осмотрительным оказался колледж Дэвидсона. В баскетбольной команде этого учебного заведения Карри провел 104 матча и завоевал звание лучшего новичка. В течение следующих 2 сезонов тренеры отмечали его как лучшего игрока.

В 2008 году Стефен Карри был включен во вторую символическую сборную лучших игроков чемпионата США среди студентов. В 2009-м ему удалось перейти в состав первой сборной. Молодой человек лелеял надежду стать профессиональным баскетболистом. Ему пришлось пропустить последний год в колледже. Наградой за это послужил драфт НБА, сделавший его игроком "Голден Стейт Уорриорз". Спортсмен стал выступать под номером 7 на позиции разыгрывающего защитника.

 

До прихода молодого баскетболиста на этой позиции находился Монте Эллис, который теперь вновь стал выполнять задачи атакующего защитника.

Добившись поставленной цели, Стефен продолжал работать в полную силу. В 2010 году, выступая в команде против "Лос-Анджелес Клипперс", он поставил личный рекорд: ему засчитали 36 очков за игру. В 2013-м, соревнуясь с игроками "Нью-Йорк Никс", Карри реализовал 11 трехочковых бросков из 13 попыток.

Карри часто использовали как козырь, ведь его главной способностью оказалось умение забивать мяч в кольцо из-за трехочковой линии, в то время как двухочковые удавались хуже. Работая в паре с Клеем Томпсоном, Карри добился рекорда по количеству трехочковых бросков за сезон. В общей сложности баскетболисты провели подобную атаку 483 раза.

В сезоне 2014/2015 команда, в которой играет Стефен Карри, 67 раз становилась победителем, и это также стало своеобразным рекордом НБА и лиги. Стефен получил звание самого ценного игрока сезона. "Голден Стейт" встречалась с командами "Нью-Орлеан Пеликанс", "Мемфис Гриззлис", "Хьюстон Рокетс" и "Кливленд Кавальерс", выходя из соревнования победителем. За вклад в успех команды в 2015 и 2016 годах Стефена Карри награждали званием самого ценного игрока НБА.

В 2017-м национальная баскетбольная лига переживала пик успешности. С Карри переподписали контракт, по условиям которого зарплата спортсмена в общей сложности превысила $ 201 млн. 5-летняя договоренность теперь связывает Стефена с его родным клубом.

К 30 годам Стефен Карри успел состояться как профессиональный спортсмен и как семьянин. В 2011 году он сочетался браком с Айшей Карри. Его жена – блогер с популярным аккаунтом в сети "Инстаграм".

Сейчас за публикуемыми ею постами и фото следят миллионы подписчиков. Среди них есть и те, кому интересна личная жизнь баскетболиста.

В семье Карри двое детей. В 2012 году родилась дочь Райли, а в 2015-м родители сообщили о появлении сына Райана.

 

Травма, полученная Карри в игре в 2018 году, заставила пропустить несколько матчей. К ней добавилось потрясение от аварии, участником которой стал баскетболист. В его "Порше" врезались 2 автомобиля. Пассажиры, находившиеся в машине, не пострадали, но стресс им был обеспечен.

Карри окружен вниманием журналистов, поэтому его общественная деятельность освещается в СМИ. Так, спортсмен поддержал перевод книги "Mamba Mentality" вместе с бразильским футболистом Неймаром, и об этом сразу написали известные издания.

В том же году Карри принял предложение о сотрудничестве с брендом Under Armour, для которого он выпустил 3 модели кроссовок под названием Curry. Обувь, которую он придумал, считается отличным выбором для профессиональных спортсменов. Рекламная кампания, в которой участвовал Стефен, произвела необходимый бренду эффект.

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Рост Стефена Карри составляет 191 см, а вес – 84 кг.

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