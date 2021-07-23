Стартовала Олимпиада-2021

Олимпийские игры перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Фото: REUTERS

На летних Олимпийских играх в Токио началась церемония открытия.

Она проходит на новом национальном стадионе, который в 2019 году возвели специально для Игр.

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Начало церемонии открытия запланировано на 14:00 по киевскому времени. Из-за пандемии коронавируса на соревнованиях будут отсутствовать зрители.

В рамках церемонии, кроме шоу, которое подготовили организаторы, состоится парад стран. А также зужгут олимпийский огонь.

Всего на парад выйдут 206 стран. Знаменосцами украинской сборной будут Елена Костевич и Богдан Никишин.

Летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Украина на Олимпиаде в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.