Стартовала Олимпиада-2021

На летних Олимпийских играх в Токио началась церемония открытия.
Она проходит на новом национальном стадионе, который в 2019 году возвели специально для Игр.
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Начало церемонии открытия запланировано на 14:00 по киевскому времени. Из-за пандемии коронавируса на соревнованиях будут отсутствовать зрители.
В рамках церемонии, кроме шоу, которое подготовили организаторы, состоится парад стран. А также зужгут олимпийский огонь.
Всего на парад выйдут 206 стран. Знаменосцами украинской сборной будут Елена Костевич и Богдан Никишин.
Летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.
Украина на Олимпиаде в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости.
На Олимпийских играх будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
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