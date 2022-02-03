"Стараемся не вспоминать политическую ситуацию" - игрок сборной Украины о матче с Россией

 
Ексклюзивы
1/5
"Чудовища Примаченко и опасная советская символика" – шесть столичных выставок, которые нельзя пропустить в уикенд
"Чудовища Примаченко и опасная советская символика" – шесть столичных выставок, которые нельзя пропустить в уикенд
Просмотров: 243
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине Киева массово "атакуют" туристы
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине Киева массово "атакуют" туристы
Просмотров: 4833
"Трухина первыми будут "мочить" свои" – к чему приведет скандал с ДТП "слуги"
"Трухина первыми будут "мочить" свои" – к чему приведет скандал с ДТП "слуги"
Просмотров: 990
"Война неизбежна, но чем позже она будет – тем лучше" – Евгений Дикий
"Война неизбежна, но чем позже она будет – тем лучше" – Евгений Дикий
Просмотров: 2007
"Рупор Кремля! Помойка!" - сотни людей окружили телеканал "НАШ": фото, видео
"Рупор Кремля! Помойка!" - сотни людей окружили телеканал "НАШ": фото, видео
Просмотров: 2251
В Украине с оружием 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса
В Украине с оружием 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса
Просмотров: 2772
Окружение Зеленского "грызется" за доступ к телу президента
Окружение Зеленского "грызется" за доступ к телу президента
Просмотров: 1539
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
Просмотров: 10215
"Украина станет сильнее" - как в Раде реагируют на новый союз с Польшей и Британией
"Украина станет сильнее" - как в Раде реагируют на новый союз с Польшей и Британией
Просмотров: 819
"Украина - не гоголевская идиллия. Можем взять серп и дать врагу отпор": художник о постмайдановском творчестве
"Украина - не гоголевская идиллия. Можем взять серп и дать врагу отпор": художник о постмайдановском творчестве
Просмотров: 450
Фото
Все фото
3
35
6
5
6
Вратарь &quot;Динамо&quot; приобрел шикарный электрокар стоимостью более 2 млн.
Вратарь "Динамо" приобрел шикарный электрокар стоимостью более 2 млн.
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова
Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
Видео
Все видео
Спели "Червону руту". Сборная Украины по футзалу готовится к игре с Россией
Спели "Червону руту". Сборная Украины по футзалу готовится к игре с Россией
Суркис ведет переговоры. "Динамо" нашло форварда в России
Суркис ведет переговоры. "Динамо" нашло форварда в России
И Месси не помог. ПСЖ неожиданно вылетел из Кубка Франции
И Месси не помог. ПСЖ неожиданно вылетел из Кубка Франции
Третья победа в новом году. "Динамо" разгромило чемпиона Болгарии
Третья победа в новом году. "Динамо" разгромило чемпиона Болгарии
Новичок стреляет дублем. "Шахтер" одержал вторую победу на сборе в Турции
Новичок стреляет дублем. "Шахтер" одержал вторую победу на сборе в Турции
Интервью
1/5
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 900
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 351
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
2 Просмотров: 1026
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 999
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 6939
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
31 января 2022
Просмотров: 792
Стандарти спільноти
"Долучайтеся до цілодобової молитви за мир в Україні", – пише знайома Ольга у фейсбуці. Ділять час по 15 хв. Немає охочих молитися з третьої ...
четверг, 03 февраля 2022 14:28

"Стараемся не вспоминать политическую ситуацию" - игрок сборной Украины о матче с Россией

  Комментировать
&quot;Стараемся не вспоминать политическую ситуацию&quot; - игрок сборной Украины о матче с Россией
Игрок сборной Украины по футзалу Михаил Зварыч. Фото: Ассоциация футзала Украины

Украинские футзалисты пытаются не обращать внимание на политическую ситуацию в преддверии встречи с Россией на чемпионате Европы-2022.

Об этом заявил игрок национальной сборной Украины Михаил Зварыч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спели "Червону руту". Сборная Украины по футзалу готовится к игре с Россией

"Мы стараемся политическую ситуацию не вспоминать. У нас спортивный принцип. Игра, как и любая другая. Будем стараться отдавать все силы, чтобы выйти в финал. Мотивация - это финал, который может быть не у каждого в жизни.

Немного порадовались (после победы над Казахстаном - Gazeta.ua). Сейчас набираемся сил и эмоций и готовимся к игре с Россией. Хотим выйти в финал. Разбираем соперника, готовимся очень серьезно к матчу", - сказал Зварыч "Профутболу Digital".

В сборной есть микротравмы. Под вопросом участие в матче Евгения Сирого.

"Все ребята понимают, что каждая боевая единица у нас на счету. Все рвутся в бой и готовимся", - сообщил главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко.

Сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата Европы по футзалу впервые с 2005 года.

Матч с Россией состоится 4 февраля в 18.00 по киевскому времени.

Лучшими достижениями Украины являются серебряные награды на Евро-2001 и Евро-2003.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Стараемся не вспоминать политическую ситуацию" - игрок сборной Украины о матче с Россией». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
февраля

Вере Брежневой 40. Самые сексуальные кадры и неожиданные факты из жизни артистки

Украинский остров хотели признать скалой

Самое читаемое
Жена Медведчука &quot;пошла&quot; нищенствовать
Жена Медведчука "пошла" нищенствовать
3
 3 Просмотров: 21492
&quot;Не слуги народа&quot; - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
22
 Просмотров: 10215
Украинские артиллеристы подогнали смертоносные &quot;Ураганы&quot; к админгранице с оккупированным Крымом
Украинские артиллеристы подогнали смертоносные "Ураганы" к админгранице с оккупированным Крымом
8
 Просмотров: 8379
Мать днепровского стрелка не планирует возвращаться из России - СМИ
Мать днепровского стрелка не планирует возвращаться из России - СМИ Просмотров: 6741
Офис президента готовит отставку Монастырского - СМИ
Офис президента готовит отставку Монастырского - СМИ 2 Просмотров: 6390
Спорт
Еще одна потеря в олимпийской сборной. Коронавирусом заболел фигурист Шмуратко
Еще одна потеря в олимпийской сборной. Коронавирусом заболел фигурист Шмуратко Просмотров: 27
Европейские хоккейные сборные отказались ехать в Украину на матчи Еврочелленджа
Европейские хоккейные сборные отказались ехать в Украину на матчи Еврочелленджа Просмотров: 423
"Динамо" избавилось еще от одного футболиста
"Динамо" избавилось еще от одного футболиста Просмотров: 432
Пьяницы и алкоголики. Сабо резко высказался о Милевском и Алиеве
Пьяницы и алкоголики. Сабо резко высказался о Милевском и Алиеве Просмотров: 1062
"Не дорос еще до того уровня" - Вернидуб о том, почему не зовут в сборную Украины
"Не дорос еще до того уровня" - Вернидуб о том, почему не зовут в сборную Украины Просмотров: 117
Больше всего комментируют
3
Жена Медведчука "пошла" нищенствовать
2
Офис президента готовит отставку Монастырского - СМИ
2
"Кролики" на кремлевском ТВ жаловались на Украину
1
Одесский завод шампанских вин перейдет к новому владельцу
1
"Я сейчас с Денисом поговорю. Монастырским" - опубликовали видео ДТП с нардепом Трухиным
Голосов: 481
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть