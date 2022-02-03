"Стараемся не вспоминать политическую ситуацию" - игрок сборной Украины о матче с Россией

Игрок сборной Украины по футзалу Михаил Зварыч. Фото: Ассоциация футзала Украины

Украинские футзалисты пытаются не обращать внимание на политическую ситуацию в преддверии встречи с Россией на чемпионате Европы-2022.

Об этом заявил игрок национальной сборной Украины Михаил Зварыч.

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"Мы стараемся политическую ситуацию не вспоминать. У нас спортивный принцип. Игра, как и любая другая. Будем стараться отдавать все силы, чтобы выйти в финал. Мотивация - это финал, который может быть не у каждого в жизни.

Немного порадовались (после победы над Казахстаном - Gazeta.ua). Сейчас набираемся сил и эмоций и готовимся к игре с Россией. Хотим выйти в финал. Разбираем соперника, готовимся очень серьезно к матчу", - сказал Зварыч "Профутболу Digital".

В сборной есть микротравмы. Под вопросом участие в матче Евгения Сирого.

"Все ребята понимают, что каждая боевая единица у нас на счету. Все рвутся в бой и готовимся", - сообщил главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко.

Сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата Европы по футзалу впервые с 2005 года. Матч с Россией состоится 4 февраля в 18.00 по киевскому времени. Лучшими достижениями Украины являются серебряные награды на Евро-2001 и Евро-2003.