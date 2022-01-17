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понедельник, 17 января 2022 18:41

Станет сильнее. Экс-одноклубник Шевченко по "Милану" поддержал украинца

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Станет сильнее. Экс-одноклубник Шевченко по &quot;Милану&quot; поддержал украинца
Андрей Шевченко. Фото: УАФ

Бывший партнер Андрея Шевченко по "Милану" Филиппо Индзаги прокомментировал увольнение украинского специалиста из "Дженоа".

Итальянец сожалеет о случившемся и считает, что клубу не хватило терпения.

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"Мне очень жаль. У него был сложный календарь, и он еще не успел подписать новых игроков. В футболе мало терпения. У нас прекрасная работа, она приносит и радость, и трудные моменты. Это случилось и со мной. Я уверен, что он станет сильнее, чем раньше. Желаю ему удачи в будущем", - сказал Филиппо Индзаги Sky Sport, передает Milanlive.it.

Филиппо Индзаги и Андрей Шевченко много сезонов отыграли вместе в "Милане", были лидерами команды.

Итальянец начал тренерскую карьеру в 2012 году. Возглавлял "Милан", "Венецию", "Болонью" и "Беневенто". Сейчас является главным тренером "Брешии".

Украинец как тренер работал в сборной Украины с 2016 по 2021 год. В конце прошлого года возглавил "Дженоа", а в январе 2022-го был уволен.

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Дата
17
января

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