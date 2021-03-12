Стало известно, за сколько "Ювентус" хочет продать Роналду

Туринский "Ювентус" готов продать Криштиану Роналду за €60 млн.

Итальянский гранд готов отпустить звездного футболиста летом 2021-го, сообщает Sport Mediaset.

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Расставание с португальцем позволит "Ювентусу" значительно сэкономить на зарплате футболиста. Роналду получает около €54 млн с учетом всех налогов.

Срок действующего контракта форварда с клубом истекает летом 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в €60 млн.

Летом 2018-го "Ювентус" заплатил "Реалу" за футболиста €117 млн.

В текущем сезоне Криштиану Роналду провел 22 матча в Серии А, в которых забил 20 голов. "Ювентус" идет на 3-м месте в турнирной таблице, отставая от лидера "Интера" на 10 очков.

В Лиге чемпионов туринцы сенсационно вылетели от "Порту" на стадии 1/8 финала.