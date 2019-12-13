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пятница, 13 декабря 2019 14:49

Стало известно, за сколько "Шахтер" готов продать Тайсона

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Стало известно, за сколько &quot;Шахтер&quot; готов продать Тайсона
Тайсон настроен покинуть "Шахтер" после 6 лет пребывания в клубе. Фото: из открытых источников

Капитан донецкого "Шахтера" 31-летний Тайсон заинтересовал "Палмейрас", "Интернасьонал" и "Коринтианс".

"Горняки" намерен выручить за 31-летнего футболиста от 20 до 25 миллионов евро, сообщает "24 канал"

Прошлым летом интерес к бразильцу проявлял "Милан", между "россонери" и "Шахтером" даже велись переговоры, но дончане отказались продавать своего лидера.

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В нынешнем сезоне Тайсон сыграл 18 матчей за "горняков", в которых забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.

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13
декабря

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