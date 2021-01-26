Стало известно, за сколько "Гент" продаст Яремчука

Роман Яремчук является главным форвардом сборной Украины. Фото: УАФ

Бельгийский "Гент" продаст форварда сборной Украины 25-летнего Романа Яремчука не менее чем за €20 млн.

В услугах нападающего заинтересована "Рома", но итальянский клуб не готов платить сколько.

"Я не знаю, есть ли у "Гента" предложение от "Ромы" на 12 миллионов евро за Романа. Более того, не верю в подобные новости. Не думаю, что такая сумма заставит клуб Яремчука рассмотреть вариант с его продажей.

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Насколько мне известно, как минимум до лета "Гент" не будет рассматривать его продажу. А переход сейчас маловероятен, так как сроки его продажи на бельгийцев не давят.

Осенью Роман переподписал контракт с "Гентом" на 5 лет. Впереди Евро, поэтому к лету подписать Яремчука кому-либо, даже "Роме", за такие деньги будет сложно. Думаю, сумма должна колебаться от 20 миллионов евро, чтобы "Гент" пошел на сделку", - сказал футбольный агент Сергей Серебренников в комментарии Meta-ratings.com.ua.

В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Роман Яремчук провел 18 матчей, в которых отметился 10 голами и 3 ассистами.