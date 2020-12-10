Стало известно, уволит ли "Манчестер Юнайтед" Сульшера

Руководство "Манчестер Юнайтед" не планирует увольнять главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера.
Поражение от "РБ Лейпциг" и вылет из Лиги чемпионов не повлияли на позиции норвежского специалиста, утверждает Telegraph.
Боссы "красных дьяволов" разочарованы неудачей, но положение в АПЛ и грамотная трансферная политика тренера дают повод для оптимизма. "Манчестер Юнайтед" с игрой в запасе отстает от лидеров всего на 5 очков. Результаты команды и в дальнейшем будут под пристальным контролем руководства, но в ближайшие месяцы увольнения Сульшера невозможно.
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Уле Гуннар Сульшер возглавил "Манчестер Юнайтед" в декабре 2018 года, заменив на посту Жозе Моуриньо.
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