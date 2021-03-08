Стало известно, сыграет ли Цыганков с "Вильярреалом"

Виктор Цыганков выступает за первую команду "Динамо" с 2016 года. Фото: ФК "Динамо"

Лидер "Динамо" 23-летний Виктор Цыганков готовится к матчам 1/18 Лиги Европы против "Вильярреала".

Футболист пропустил матч чемпионата Украины против "Миная", потому что получил отдых, сообщает "Профутбол Digital"

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В матче 1/4 Кубка Украины против "Колоса" Цыганков покинул поле в начале 1-го тайма. Полузащитник не попал в заявку на следующую игру чемпионата.

Ранее журналист Артем Франков сообщил, что Цыганков пропустит 2-3 недели и не сыграет в еврокубках.

Виктор Цыганков в текущем сезоне сыграл 25 матчей за "Динамо", в которых забил 12 голов и сделал 4 голевые передачи. В матче 17-го тура "Динамо" победило "Минай" - 3:0. 11 марта киевляне сыграют 1-й матч 1/8 Лиги Европы против "Вильярреала". Начало игры в 19:55.