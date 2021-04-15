Стало известно, сыграет ли Цыганков с "Шахтером"

Виктор Цыганков выступает за первую команду "Динамо" с 2016 года. Фото: ФК "Динамо"

Лидер "Динамо" 23-летний Виктор Цыганков сможет сыграть против "Шахтера" в рамках 22-го тура чемпионата Украины.

Цыганков полностью восстановился от травмы икроножной мышцы и готов играть, сообщает телеканал "Футбол".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" потеряло легионера до конца сезона

Футболист получил мышечную травму в кубковом матче против "Колоса" в начале марта. Последний раз Цыганков выходил на поле в матче 1/8 Лиги Европы против "Вильярреала" 18 марта, но был заменен после 1-го тайма.

Цыганков пропустил 3 матча "Динамо" и не ездил в сборную Украины на матчи отбора к Кубку мира.



Матч "Шахтер" - "Динамо" запланирован на 17 апреля. Начало игры в 19:30. За 5 туров до окончания чемпионата Украины команда Мирчи Луческу опережает "горняков" на 7 очков. В текущем сезоне Цыганков провел за "Динамо" 28 матчей, в которых забил 12 голов.