Стало известно, ссорились ли Марлос с Ярмоленко после поражения от Нидерландов

В сборной Украины не было конфликтов во время Евро-2020/21.
Ранее, главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков сообщил, что после поражения от Нидерландов Андрей Ярмоленко поссорился с Марлосом в раздевалке.
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"Между Ярмоленко и Марлосом не было никакого конфликта. Я не слышал такой информации. Я общался со многими людьми, которые вчера присутствовали в раздевалке.
Ярмоленко, как капитан команды, подбадривал футболистов. Кому-то что-то подсказывал. И это правильно - он был самым опытным футболистом во вчерашнем стартовом составе
Имеет право что-то выразить, но никакого конфликта не было. Команда поаплодировала друг другу, поблагодарила за игру и со сдержанным оптимизмом начала думать о следующем матче ", - сказал журналист Игорь Цыганик в программе "Цыганик Live".
Конфликт в раздевалке также опроверг защитник сборной Илья Забарный.
В матче первого тура Евро-2020/21 сборная Украины уступила Нидерландам -2:3.
17 июня украинцы сыграют против Северной Македонии. Начало игры в 16:00.
Лидерами группы являются сборные Нидерландов и Австрии, которые имеют по три очка.
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