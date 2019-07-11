Стало известно сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Уимблдона

Свитолина не только вышла в полуфинал престижного турнира, но и заработала 655 тысяч евро

За выход в полуфинал Уимблдона Элина Свитолина заработала более 655 тысяч евро, передает "wimbledon.com".

Таким образом, украинская теннисистка не только впервые вышла в 1/2 финала турнира Большого Шлема, но и заработала рекордные в карьере призовые.

Успешные выступления на Уимблдоне также позволили Свитолиной набрать 770 очков и подняться на одну позицию в рейтинге WTA. Теперь первая ракетка Украины займет 7-е место в мировом рейтинге, обойдя Анжелик Кербер.

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Даяна Ястремская на дебютном для себя Уимблдоне вышла в 1/8 финала и заработала 196 тысяч евро. Леся Цуренко и Катерина Козлова, покинувшие турнир в первом раунде, получат за выступления по 50 тысяч евро.