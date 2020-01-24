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пятница, 24 января 2020 11:40

Стало известно, сколько украинские спортсмены зарабатывают за получение медалей на Олимпиаде в Токио

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Стало известно, сколько украинские спортсмены зарабатывают за получение медалей на Олимпиаде в Токио
Призовые за получение медалей в Токио по сравнению с Олимпиады-2016 году не изменились. Фото: из открытых источников

Украинские спортсмены в случае получения золотой медали во время Олимпиады-2020 в Токио получат от государства призовые размером в 125 тысяч долларов. Серебряная медаль может принести украинцам 80 тысяч долларов, а завоевание бронзы - 50 тысяч долларов.

Суммы призовых эквивалентные уровню Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Председателем Организационного комитета по подготовке спортсменов к Олимпиаде был назначен нынешний премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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