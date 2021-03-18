Стало известно, сколько сможет заработать Ломаченко в 2021 году

У Василия Ломаченко не осталось ни одного чемпионского пояса. Фото: REUTERS

Украинский боксер Василий Ломаченко может заработать в 2021 году до $6 млн.

Известный украинский юрист, экс-адвокат Александра Усика Николай Ковальчук спрогнозировал гонорары Ломаченко в его будущих боях, сообщает Кlitschko-brothers.com.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слишком сильный для него" - Гарсия обещает побить Ломаченко

"В поединке с британцем Дэвидом Хейни Василий может заработать 2,5-3,5 миллиона долларов. В бою с еще одним потенциальным соперником американцем Райаном Гарсия гонорар Ломаченко может колебаться на отметке 1,5-2,5 миллиона долларов. Многое будет зависеть от того, будут ли продаваться билеты на боксерские шоу, ведь это значительная часть доходов ", - отметил Ковальчук.

18 октября 2020 Василий Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопесу. Судь единогласно отдали предпочтение американцу. Ломаченко восстанавливается от операции на плече. В 1-й половине 2021 украинский боксер должен вернуться в ринг.