Стало известно, сколько получила молодежная сборная Украины за победу на Кубке мира в Польше

Георгий Цитаишвили забил 3 мяч в ворота Кореи в финальном матче. Фото: рейтер

Президент УАФ Андрей Павелко вручил сборной Украины Ю-20 один миллион долларов за победу на молодежном Кубке мира-2019, который проходил в Польше.

"Награждаем чемпионов мира сборной Ю-20 во главе с Александром Петраковым!

Уникальный "Вечер чемпионов", который, надеюсь, станет доброй традицией! Именно сегодня, как и обещал, главные футбольные герои года получают заслуженную премию-благодарность за историческое достижение, завоеванное для Украины - кубок Чемпионата мира. Это крупнейшая за всю историю молодежной сборной и абсолютно прозрачная, с учетом всех налогов, выплата призовых ", - написал Павелко в facebook.

Как стало известно программе "Футбольный формат" сумму призовых молодежной сборной Украины выделил почетный президент "Ворсклы" Константин Живаго.

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Молодежная сборная Украины опередила Нигерию, США и Катар в группе, а в плей-офф была сильнее Колумбию, Панаму и Италию. В финале подопечные Петракова победили Корею 3: 1.