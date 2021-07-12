Стало известно, сколько "Динамо" заплатило за Антюха

Денис Антюх должн усилить атаку "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Первый летний новичок Денис Антюх обошелся киевскому "Динамо" в €150 тыс.

"Колос" может получить дополнительные деньги за футболиста в виде бонусов, если игрок сможет себя проявить в команде Мирчи Луческу, сообщает "Динамо Киев Inside".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отказался играть за сборную, пока Лукашенко у власти - "Динамо" подписывает белорусского форварда

"Динамо" хотело подписать футболиста во время зимнего трансферного окна, но тогда "Колос" захотел получить компенсацию в размере €1 млн.

Денис Антюх подписал контракт с "Динамо" на четыре года. Игрок действует на позиции флангового полузащитника. До "Колоса" играл за "Нефтяник" и "Балканы" в первой лиге. 14 июля "Динамо" сыграет контрольный матч против "Сьона".