Стало известно, сколько будет получать израильский новичок "Динамо"

Лиэл Абад станет первым новичком "Динамо". Фото: one.co.il

Потенциальный новичок киевского "Динамо" 19-летний Лиэль Абад будет получать € 400 тысяч в год.

Израильтянин прилетит в Киеве уже в воскресенье, 3 января. Киевляне согласуют долгосрочной контракт с футболистом до 2026-го года. За это время в Украине Абада заработает около € 2 миллионов. Это ориентировочно € 400 тысяч в год, сообщает Sports Walla.

Сумма трансфера составит € 5 млн. Также в соглашение входит будущий процент от перепродажи вингера.

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В текущем сезоне Лиэль Абад провел в футболке "Маккаби" 13 матчей, в которых четыре раза отличился в воротах соперников и еще трижды ассистировал партнерам по команде.