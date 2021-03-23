Стало известно, при каком условии "Ювентус" уволит Пирло

Андреа Пирло возглавляет "Ювентус" с августа 2020 года. Фото: Reuters

Туринский "Ювентус" отправит в отставку наставника команды Андреа Пирло, если клуб не сможет выйти в Лигу чемпионов.

В текущем сезоне "Ювентус" должен финишировать не ниже 4-го места в турнирной таблице чемпионата Италии, сообщает Tuttosport.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пирло поссорился с президентом "Ювентуса"

Также команда должна продемонстрировать прогресс, чтобы руководство клуба убедилось в том, что у команды под руководством Пирло есть перспективы в следующем сезоне.

В последнем матче "Ювентус" дома проиграл аутсайдеру "Бенавенто".

"Ювентус" занимает 4-е место в серии А, отрыв от 5-го "Наполи" - 2 очка. В Лиге чемпионов "старая синьора" вылетела на стадии 1/8 финала от "Порту". В следующем матче "Ювентус" сыграет в дерби Турина против "Торино".