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понедельник, 22 марта 2021 17:35

Пирло поссорился с президентом "Ювентуса"

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Пирло поссорился с президентом &quot;Ювентуса&quot;
Андреа Пирло проводит неубедительный сезон. Фото: Reuters

В раздевалке "Ювентуса" произошёл конфликт после домашнего матча 28-го тура итальянской серии А с "Беневенто", завершившегося сенсационной победой гостей со счётом 1:0.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Stampa, главный тренер "бьянконери" Андреа Пирло и президент клуба Андреа Аньелли повздорили на фоне неудачного результата. Утверждается, что из хозяйской раздевалки доносились крики и оскорбления.

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"Ювентус", набрав 55 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Из-за сенсационного поражения "бьянконери" их отставание от лидирующего в первенстве "Интера" по итогам тура увеличилось до 10 очков. Выше туринцев располагается также "Милан" (59). При этом "старая синьора" и "нерадзурри" провели на один матч меньше, чем "россонери".

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