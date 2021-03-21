"Милан" оторвался от "Ювентуса"

Ибрагимович забил 15 гол в сезоне. Фото: Reuters

В матче 28-го тура итальянской Серии А "Милан" переиграл "Фиорентину". Встреча проходила на стадионе "Артемио Франки" во Флоренции и завершилась со счётом 3:2.

На девятой минуте счёт открыл форвард "Милана" Златан Ибрагимович, ему ассистировал Симон Кьер. Спустя восемь минут счёт сравнял Эрик Пульгар. В начале второго тайма Франк Рибери вывел "Фиорентину" вперёд, голевая передача на счету Душана Влаховича. На 57-й минуте Браим Диас сравнял счёт, Кьер отдал второй ассист. На 72-й минуте полузащитник Хакан Чалханоглу вывел миланцев вперёд, ему ассистировал Франк Кессье.

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"Милан" в 28 матчах набрал 59 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Миланцы увеличили отрыв от "Ювентуса" (55) до четырёх очков.