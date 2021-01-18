Стало известно, подпишет ли ПСЖ Рамоса

Серхио Рамос выступает за "Реал" с 2005 года. Фото: REUTERS

Французский ПСЖ не подпишет капитана сборной Испании и мадридского "Реала" 34-летнего Серхио Рамоса.

Парижане заключили неофициальное соглашение с "Реалом", согласно которому клубы не станут переманивать футболистов друг у друга, сообщает Get French Football News.

Переход игрока из Реала в ПСЖ или в обратном направлении возможен только в случае официального предложения на уровне клубного руководства.

Контракт Рамоса с "Реалом" истекает летом 2021 года. Стороны пока что не могут договориться об условиях нового соглашения.

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В нынешнем сезоне Серхио Рамос провел 18 матчей за "Реал", забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.