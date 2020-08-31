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понедельник, 31 августа 2020 15:46

Стало известно, почему Вернидуб покинул солигорский "Шахтер"

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Стало известно, почему Вернидуб покинул солигорский &quot;Шахтер&quot;
Юрий Вернидуб не смог надолго задержаться в Беларуси. Фото: ФК "Шахтер"

Украинский наставник Юрий Вернидуб покинул солигорский "Шахтер" из-за проблем с руководителями клуба.

Настоящей причиной неожиданного ухода украинского тренера стали не семейные обстоятельства, спортивные результаты или финансовые аспекты, а конфликт специалиста с руководством клуба, информирует meta-ratings.

Разногласия возникли раньше, однако "чаша терпения" переполнилась сейчас, после чего Вернидуб принял решение завершить работу в Беларуси.

Сейчас украинский специалист и его тренерский штаб находятся в Солигорске и планируют вернуться в Украину в ближайшее время.

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В последних матчах "Шахтер" Солигорск позволил БАТЭ нивелировать отставание в 6 очков и вылетел в 1-м раунде квалификации Лиги Европы.

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