Стало известно, почему Вернидуб покинул солигорский "Шахтер"

Украинский наставник Юрий Вернидуб покинул солигорский "Шахтер" из-за проблем с руководителями клуба.
Настоящей причиной неожиданного ухода украинского тренера стали не семейные обстоятельства, спортивные результаты или финансовые аспекты, а конфликт специалиста с руководством клуба, информирует meta-ratings.
Разногласия возникли раньше, однако "чаша терпения" переполнилась сейчас, после чего Вернидуб принял решение завершить работу в Беларуси.
Сейчас украинский специалист и его тренерский штаб находятся в Солигорске и планируют вернуться в Украину в ближайшее время.
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В последних матчах "Шахтер" Солигорск позволил БАТЭ нивелировать отставание в 6 очков и вылетел в 1-м раунде квалификации Лиги Европы.
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