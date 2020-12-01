Стало известно, почему Украине засчитали техническое поражение в матче против Швейцарии

Команда Андрея Шевченко потеряла место в группе А Лиги наций. Фото: УАФ

Украинская ассоциация футбола (УАФ) не подготовила новую команду для матча 6-го тура Лиги наций против Швейцарии, за что была наказана техническим поражением.

УЕФА направил объяснение своего резонансного решения по матчу Лиги наций Швейцария - Украина, сообщает Футбол News.

В мотивационной части решения УЕФА отметил, что УАФ должна была предусмотреть потенциальную необходимость полной замены команды после положительных тестов в Германии.

УАФ изучает документы и готовит иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. На эту процедуру предусмотрено до 10 дней.

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Поединок Лиги наций Швейцария - Украина так и не состоялся из-за решения главного врача кантона Люцерн не проводить матч. В команде Андрея Шевченко была вспышка коронавируса.