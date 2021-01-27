Стало известно, почему Ребров покинул "Динамо"

Сергей Ребров возглавляет "Ференцварош" с лета 2018 года. Фото: ФК "Ференцварош".

Украинский наставник Сергей Ребров покинул киевское "Динамо", потому что имел разногласия с президентом клуба Игорем Суркисом по комплектации команды.

Ребров настаивал на том, чтобы отдельные игроки покинули "Динамо".

"Ребров ушел из-за того, что у него были определенные запросы, требования. Это не были трансферные требования. Он хотел, чтобы команду покинули некоторые футболисты: Евгений Хачериди, Денис Гармаш, Сергей Рыбалка и так далее.

Но мы не могли так просто выбросить футболистов, у них был действующий контракт. Им нужно было как-то найти новый клуб", - сказал Суркис в интервью Дмитрию Гордону.

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Сергей Ребров работал на тренерском мостике "Динамо" с 2014-го по 2017 год. Со специалистом "бело-синие" дважды становились чемпионами УПЛ, дважды торжествовали в Кубке и раз - в Суперкубке Украины. С августа 2018-го Ребров возглавляет "Ференцварош".