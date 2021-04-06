Стало известно, почему Чигринский не смог играть в "Барселоне"

Дмитрий Чигринский уже 5 лет играет в Греции. Фото: ФК АЕК

Бывший защитник сборной Украины и "Шахтера" Дмитрий Чигринский не смог играть в "Барселоне" из-за плохой адаптации и отсутствие лидерских качеств.

Украинский защитнику не хватило характера, чтобы задержаться в Испании, рассказал экс-игрок "Барселоны" Яя Турре в комментарии "Футбольному формата".

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"Когда ты попадаешь в новую среду, рядом нет семьи. Все вокруг новое. Языковой барьер огромен. Чтобы адаптироваться к этой новой среде, нужно стараться. Нужно быть более ответственным и сделать так, чтобы твоё окружение понимало тебя, а ты его. Если люди хотели, чтобы ты приехал, верили в тебя, то через несколько месяцев или год они начинают оценивать тебя. В таких клубах, как "Барселона", не дают времени на адаптацию. Они максимум дают один год. Если ты играешь недостаточно хорошо, они это прервут. Они привыкли, что к команде присоединяются крупные игроки. Они требовательны в отношении футболистов.

Ситуация с Чигринским запутанная. На его месте играли другие хорошие футболисты. Но когда он играл, он делал это очень хорошо. С точки зрения техники и работы с мячом. Он был слишком вежливым на поле. У него не было этого понимания: да, я в команде, я хочу быть ее частью, хочу быть №1 в защите", - сказал Туре.

Дмитрий Чигринский перешёл из "Шахтера" в "Барселону" за €25 млн в 2009 году. Но задержаться в Каталонии не смог. Футболист играл за "Барселону" только 1 сезон, после чего вернулся в Украину. С 2016-го игрок выступает в Греции в составе АЕКа. В составе сборной Украины у Чигринского 29 матчей.