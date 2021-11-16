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вторник, 16 ноября 2021 14:37

Стало известно, останется ли Пиоли тренером "Милана"

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Стало известно, останется ли Пиоли тренером &quot;Милана&quot;
Стефано Пиолb возглавляет "Милан" с 2019 года. Фото: Gettyimages.com

Наставник "Милана" 56-летний Стефано Пиоли продолжит работать на посту.

Пиоли согласовал детали нового контракта с "россонери", сообщает Calciomercato.com.

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Стороны согласовывают последние детали контракта. Официально о соглашении планируют объявить на следующей неделе.

Соглашение продлят еще на два года с возможностью пролонгации еще на сезон.

Зарплата Пиоли составит €3,5 млн. в год плюс бонусы.

"Милан" не проиграл ни одного матча на старте сезона Серии А, одержав десять побед в 12 играх за двух ничьих. "Россонери" и "Наполи" лидируют в Серии А. В следующем туре команда сыграет против "Фиорентины".

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