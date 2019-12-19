Стало известно, на каком месте в рейтинге ФИФА завершила год сборная Украины

В 2019 году сборная Украины под руководством Андрея Шевченко вышла на Евро-2020. Фото: УАФ

Сборная Украины завершает 2019 на 24 месте в рейтинге сильнейших национальных сборных мира.

Международная федерация футбола опубликовала новый рейтинг сборных. В новом реестре "сине-желтые" остались на 24 месте (1537 баллов). Среди европейских сборных наша национальная команда занимает 15 место, сообщает "Футбол 24"

Соперники сборной Украины на Евро-2020, сборные Нидерландов и Австрии, расположились на 14 и 26 позициях соответственно.

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В рейтинге ФИФА продолжает лидировать сборная Бельгии (1765 очков). За ней Франция, Бразилия, Англия и Уругвай. Первую десятку замыкает Хорватия, Португалия, Испания, Аргентина и Колумбия.