Стало известно, на какой срок выбыли Беседин и Цыганков

Виктор Цыганков пропустит матчи сборной Украины. Фото: "Динамомания"

Лидеры "Динамо" Виктор Цыганков и Артем Беседин смогут восстановиться от травм в течение 10 дней.

Оба футболиста оказались в госпитале "Динамо" и не смогут выйти на поле в ближайшее время, сообщает Meta-ratings.com.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как "Рух" подарил "Динамо" победу

После матча 1/8 Лиги Европы с "Вильярреалом" в Испании Цыганков и Беседин прошли медобследование. Стало известно, что степень тяжести травм обоих футболистов не сильно высокая и ожидается, что примерно через 10 дней игроки "Динамо" вернутся в общую группу.

Таким образом, Цыганков и Беседин пропустят только матчи сборной Украины в отборе к Кубку мира , но смогут сыграть против "Александрии" в 20-м туре чемпионата Украины, который запланирован на 3 апреля.

В текущем сезоне "Динамо" лидирует в УПЛ. Команда Мирчи Луческу опережает "Шахтер" на 7 очков. Цыганков провел в сезоне 2020/21 24 матча, в которых забил 12 голов. В Беседина - 8 матчей и 4 гола.