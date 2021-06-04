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Стало известно, куда может перейти Шапаренко

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Стало известно, куда может перейти Шапаренко
Николай Шапаренко выступает за первую команду "Динамо" с конца 2017 года. Фото: ФК "Динамо"

Французский "Марсель" заинтересован в услугах полузащитника "Динамо" и сборной Украины 22-летнего Николая Шапаренко.

Хавбек сборной Украины является резервным вариантом для руководства французского клуба для усиления середины поля, сообщает Sport.fr.

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Основная цель Марселя - подписание аргентинского полузащитника Тьяго Альмады из "Велеса". Но если этот трансфер не состоится, то клуб будет работать над подписанием Шапаренко.

По мнению французов, киевляне готовы будут отпустить Николая за €8 млн. Трансфер Альмады может обойтись "Марселю" в €15-20 млн.

В сезоне 2020/21 Николай Шапаренко провел за "Динамо" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

С приходом Мирчи Луческу футболист стал одним из лидеров команды.

В прошлом сезоне "Марсель" занял пятое место в Лиге 1 и квалифицировался в Лигу Европы.

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