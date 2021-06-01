Лидер "Динамо" подписал с клубом новый контракт

Виталий Буялський стал одним из лидеров "Динамо" после прихода Мирчи Луческу. Фото: ФК "Динамо" Киев

Один из лидеров "Динамо" 28-летний Виталий Буялський подписал новый контракт с киевским клубом.

Новое соглашение будет рассчитано до лета 2025 года, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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"Приятно, что клуб предложил мне новый контракт. Я сразу согласился. И клуб, и меня все устроило, поэтому мы быстро поставили подписи. До истечения моего предыдущего контракта оставалось еще время, поэтому вдвойне приятно, что "Динамо" заблаговременно предложило мне продлить сотрудничество. Это значит, что клубу я небезразличен. Это для меня гораздо важнее, чем финансовая составляющая.

В течение четырех ближайших лет в "Динамо" хочется что-нибудь выиграть в Европе, пройти как можно дальше в Лиге чемпионов и заявить о себе на международном уровне.

А в Украине будем стараться побеждать во всех соревнованиях, в которых принимаем участие, как удалось сделать в этом году, когда мы выиграли все три турнира - чемпионат, Кубок и Суперкубок", - сказал Буяльский.

Сезон 2020/21 стал одним из лучших в карьере Буяльского. Игрок во всех турнирах провел 35 матчей, забил девять голов и сделал девять результативных передач. Сейчас футболист восстанавливается от травмы голени. Из-за нее не попадает на Евро-2020/21. Буяльский является воспитанником "Динамо". За первую команду играет с сезона 2014/15. Предыдущий сезон провел на правах аренды в "Говерле". В прошлом сезоне "Динамо" выиграло все внутренние турниры - чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. Команда Луческу смогла выйти в Лигу чемпионов и дойти до 1/8 Лиги Европы.