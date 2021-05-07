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пятница, 07 мая 2021 13:37

Стало известно, куда может перейти Левандовски

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Стало известно, куда может перейти Левандовски
Роберт Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года. Фото: REUTERS

Форвард сборной Польши и "Баварии" 32-летний Роберт Левандовски может перебраться в чемпионат Англии.

Звездный поляк может сменить клуб во время летнего трансферного окна, сообщает ESPN.

На форварда претендуют "Челси" и "Манчестер Сити". Чтобы "Бавария" согласилась начать переговоры о трансфере поляка, финалисты Лиги чемпионов должны предложить как минимум €60 млн.

"Челси" и "Манчестер Сити" ищут центрального нападающего. Если лондонский клуб хочет усилить эту позицию из-за неубедительного выступления Тимо Вернера в этом сезоне, то "горожане" намерены заменить Серхио Агуэро, который пойдет летом.

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Левандовски пока не решил, в каком клубе хочет выступать в следующем сезоне. Он хотел закончить карьеру в "Баварии", однако интерес со стороны клубов Премьер-лиги может заставить его изменить решение. Роберт хотел бы попробовать себя в Англии.

Также интерес к форварду проявляет ПСЖ, однако все действия парижан на трансферном рынке зависят от будущего Килиана Мбаппе.

В текущем сезоне Роберт Левандовски забил 36 голов и сделал шесть голевых передач в 26 матчах Бундеслиги.
Срок действующего контракта футболиста с мюнхенским клубом истекает летом 2023 года.

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