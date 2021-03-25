Стало известно, кто заменит Зидана в "Реале"

Йоахим Лёв 17 лет сезонов работал со сборной Германии. Фото: Reuters

Рауль Гонсалес Бланко и Йоахим Лёв являются главными кандидатами на замену тренера "Реала" Зинедина Зидана.

Срок действующего контракта французского наставника с мадридским клубом заканчивается в 2022 году. Зидан пока не определился на счет своего будущего, пишет As.

Настойчивый интерес к Зидану проявляют сборная Франции и "Ювентус".

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Боссы клуба хотят видеть более стабильную игру в исполнении команды, а также не понимают причин, по которым в "Реале" не раскрылись Мартин Едегор и Лука Йович.

Из-за неопределенности тренера "Реал" думает о возможных кандидатах на этот пост. Главным претендентом остается Рауль, который сейчас работает с молодежной командой "сливочных" "Кастильо". Также в Мадриде думают о приглашении Лева, который после Евро-2020 покинет сборную Германии.

Сейчас "сливочные" занимают 3-е место в турнирной таблице Ла Лиги, на 2 балла отставая от "Барселоны" и на 6 - от лидирующего "Атлетико". "Реал" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, где команде предстоит встретиться с "Ливерпулем". Зинедин Зидан выиграл с "Реалом" 3 Лиги чемпионов и 2 чемпионских титула.