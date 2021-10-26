Стало известно, кто заменит Сульшера в "Ман Юнайтед"

Антонио Конте два года возглавлял "Интер". Фото: REUTERS

Новым тренером "Манчестер Юнайтед" станет Антонио Конте, если клуб уволит с должности Уле Гуннара Сульшера.

В последнем матче АПЛ манкунианцы уступили "Ливерпулю" 0:5 и рассматривают вариант замены тренера.

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"Конте выразил желание присоединиться к "Манчестер Юнайтед" в качестве нового главного тренера. Если Сульшера уволят (правление "Ман Юнайтед" примет решение в ближайшее время. - Gazeta.ua), итальянский тренер будет первым кандидатом на его место. Конте хочет подписать трехлетний контракт", - сообщает в Twitter инсайдер Никола Скиря.

В текущем сезоне "МЮ" занимает седьмое место, отставая от лидера таблицы "Ливерпуля" на восемь очков. 30 октября манкунианцы сыграют против "Тоттенегма" в рамках АПЛ. Антонио Конте работал в Англии с "Челси". В сезонах 2016/17 стал чемпионом Англии.