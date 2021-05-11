Стало известно, когда состоится бой Фьюри - Джошуа

Энтони Джошуа хочет стать абсолютным чемпионом мира. Фото: REUTERS

Бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе пройдет в августе 2021 года.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн рассказал о деталях предстоящего поединка, сообщает Sky Sports.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Привлекает рекорд" - Кличко может вернутся в бокс

"Я думаю, что всем уже известно о том, что поединок состоится в Саудовской Аравии 7 или 14 августа. Это будет впечатляющее событие", - заявил Хирн.

Британские боксеры должны провести сразу два поединка подряд, чтобы окончательно определить лучшего боксера в супертяжелом весе. Украинец Александр Усик является обязательным претендентом на бой с Джошуа, но пока не получит чемпионский бой и будет драться с другим британцем Джо Джойсом