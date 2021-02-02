Стало известно, когда может состоятся реванш между Ломаченко и Лопесом

Теофимо Лопес и Василий Ломаченко могут провести второй бой. Фото: boxingscene.com

Реванш между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом может произойти в июне или мае 2021 года.

Украинский боксер отказывается выходить на ринг против всех боксеров, кроме Лопеса, сообщил менеджер Ломаченко Эгис Климас в эфире boxingukraineboxing.

По словам Климаса, 2-й бой между боксерами может состояться в мае или июне 2021-го В команде Ломаченко не рассматривают вариантов промежуточных боев.

В проведении поединка заинтересован Катар, который готов быть спонсором боя.

Лопес не хочет 2-й раз боксировать против Ломаченко. По словам американца, еще один бой против украинского боксера ему не интересен, потому что Ломаченко он уже побеждал.

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Поединок Василий Ломаченко - Теофимо Лопес состоялся в октябре 2020 года. В бою за титулы WBA, WBC, WBO и IBF победу решением судей одержал Лопес.