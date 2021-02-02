Стало известно, когда Федерер вернется на корт

Легендарный швейцарский теннисист 39-летний Роджер Федерер планирует возобновить профессиональные выступления в начале марта.
Федерер хочет заявиться на турнир в Катаре, который пройдет с 8 по 13 марта.
"Сыграл бы еще на одном турнире после Дохи, если буду физически готов, а если нет - тогда вернусь к тренировкам, буду готовиться к почве, а после - к турниру в Галле, Уимблдоне и Олимпийских игр", - сказал швейцарец в комментарии Schweizer Radio und Fernsehen.
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Роджер Федерер в прошлом сезоне принял участие только в Australian Open-2020. После чего перенес 2 операции на колене.
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