Стало известно, планирует ли завершать карьеру легендарный теннисист Федерер

Роджер Федерер планирует продолжить свои выступления. Фото: Reuters

Легендарный теннисист 38-летний Роджер Федерер не думает о завершении профессиональной карьеры.

Несмотря на травмы и значительный возраст для спорта швейцарский теннисист надеется продолжать дальше профессиональные выступления.

"Я никогда не слышал, чтобы он говорил, что ему следует остановиться, потому что он хочет изменить образ жизни или устал от переездов.

Ничего нельзя исключать на 100%, но, учитывая как Роджер любит теннис и проводить время с друзьями, которые у него во всем мире, не думаю что он рассматривает уходе из тенниса в 2021 году ", - отметил тренер звездного швейцарца Севирин Люти в комментарии Евроспорт.

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Роджер Федерер начал свою профессиональную карьеру в теннисе в 1998 году. За это выиграл 108 трофеев и является живой легендой тенниса.