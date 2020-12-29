Почему Федерер не будет играть в Австралии

Роджер Федерер последний матч провел 30 января 2020. Фото: Reuters

Роджер Федерер продолжает восстановление после двойной операции и пропустит открытый чемпионат Австралии-2021 по теннису. Такое случится впервые с 1999-го года. И это логично.

Федерер – шестикратный чемпион Австралии. В последний раз он выигрывал турнир в 2017 и 2018 годах, став наиболее возрастным теннисистом-победителем турнира "Большого Шлема". 2017-го Федерер совершил чудо: он пропустил полгода через повреждение мениска, был "посеянным" 17-м, провел перед Мельбурном один разогревочный турнир, а на самом АО выдержал три пятисетовых поединка против Кеи Нишикори, Стена Вавринки и Рафаэля Надаля. И добыл свой 18-й Шлем. Предыдущий был за 4,5 года до того, на Уимблдоне-2012.

Маловероятно, что история повторится. Никто не ставит под сомнение тот триумф швейцарца. Однако понятно, что обстоятельства сыграли в его пользу. Фаворит АО Новак Джокович тогда неожиданно проиграл матч второго круга Денису Истомину. Энди Маррей, пятикратный финалист, уступил Мише Звереву. Это "расчистило" путь Роджеру.

2017-й стал худшим годом для Джоковича в десятых годах. В настоящий момент серб вернул себе первое место в рейтинге, 8 марта должен обойти Федерера по общему количеству недель, проведенных на вершине, и одновременно борется за статус величайшего теннисиста всех времен. Постоперационный Федерер вряд ли готов соперничать с Джоковичем на его коронном турнире. В то же время кроме серба достаточно других теннисистов, готовых выигрывать у легенды номер 1: Стефанос Циципас уже делал это на АО-2019, Доминик Тим – на хардовых турнирах другой категории.

Очевидно, 2021-й станет последним годом в карьере человека, с которым и ассоциируется теннис

Если АО – турнир Джоковича, то Уимблдон – Федерера. Роджер побеждал на лондонской траве восемь раз. В частности, в 2017-м, когда не отдал ни одного сета. В отличие от Мельбурна-2017, нельзя говорить, что за швейцарца сыграли обстоятельства. Поэтому для Федерера очень важно подойти в оптимальной форме к профильным соревнованиям. На траве, учитывая быстротечность матчей на этом покрытии, у него больше всего шансов на победу и 21 титул "Большого Шлема". А дальше – Олимпиада на хардовых площадках Токио, которая закончится за неделю до того, как Федереру исполнится 40 лет. Там швейцарцу тоже есть за что бороться – он не выигрывал Игры в одиночном разряде. И пусть сверхмотивированный Джокович также не делал этого – трехсетовый формат дает Федереру неплохие шансы.

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Команда Федерера объявила приоритетом и открытый чемпионат США, но в перспективы швейцарца на этом турнире не верится. Во-первых, накопится усталость после насыщенных летних соревнований. Во-вторых, в Нью-Йорке в конце августа-начала сентября традиционно высокая влажность, которая изнурила Роджера в 2018-м, когда он просто потерял силы в матче 1/8 финала против Джона Милмана. Поэтому пять подряд титулов выдающегося швейцарца на "Флешинг Медоуз, добытые в 2004-2008 годах, не должны иметь пополнения. Конкурентным он должен быть на домашнем турнире в Базеле в конце октября и, если пробьется, на Итоговом, где будет удобный индорхард, трёхсетовый формат, и который в середине ноября впервые примет итальянский Турин.

Федерер успешно боролся с травмами на протяжении большей части карьеры. Однако в последнее время они сильно донимают знаменитого спортсмена. Очевидно, 2021-й станет последним годом в карьере человека, с которым и ассоциируется теннис.

Роджер Федерер – 20-кратный победитель турниров "Большого Шлема". Столько же имеет Рафаэль Надаль, Испания. 17 титулов у Новака Джоковича.