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пятница, 23 апреля 2021 16:31

Стало известно, когда "Динамо" получит золотые медали

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Стало известно, когда &quot;Динамо&quot; получит золотые медали
Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" может получить золотые награды чемпиона Украины по футболу сезона-2020/21 после матча 23-го тура против "Ингульца".

В случае успешного результата в игре на НСК "Олимпийский", УПЛ и УАФ планируют поздравить киевлян с завоеванием золотых медалей сразу после завершения поединка, сообщает Meta Ratings.

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Для этого уже начали подготовительные работы, а на сам матч ожидается приезд исполнительного директора УПЛ Евгения Дикого и первого вице-президента УАФ Олега Протасова.

После финального свистка на стадионе установят чемпионский подиум, планируется праздничный фейерверк, а новоиспеченным чемпионам подготовят специальные футболки "Динамо - чемпион" и золотые медали. Кроме того, транслятор матча готовится продолжить показ в прямом эфире церемонии награждения "бело-синих".

Матч "Динамо" - "Ингулец" запланирован на 25 мая. Начало игры в 17:00.

"Динамо" опережает "Шахтер" на десять очков за четыре тура до окончания чемпионата. Команде Мирчи Луческу нужно получить одну победу в четырех матчах, чтобы стать чемпионом.

Последний раз динамовцы становились чемпионами в сезоне 2015/16 под руководством Сергея Реброва.

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