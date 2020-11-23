Стало известно, когда Ярмоленко вернется на поле

Андрей Ярмоленко пропустит у недели. Фото: whufc.com

Потенциальная дата возвращения на поле украинского полузащитника "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко - 5 декабря.

Хавбек не тренируется с "молотобойцами" из положительного теста на коронавирус, который он сдал в расположении сборной Украины перед матчем Лиги наций против Германии 13 ноября, сообщает Football.London.

Украинец пропустил матч 9-го тура АПЛ против "Шеффилд Юнайтед" 22 ноября. Также он не сможет помочь команде против "Астон Виллы" в следующем туре. 5 декабря "Вест Хэм" встретится с "Манчестер Юнайтед".

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Андрей Ярмоленко выступает за "Вест Хэм" с лета 2018 года. К этому защищал цвета "Боруссии" Дортмунд и "Динамо" Киев.