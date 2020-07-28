Стало известно, какую команду может возглавить Скрипник

Виктор Скрипник только сезон работает в "Заре". Фото: ФК "Заря"

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник может стать наставником "Днепра-1".

Руководители днепровского клуба недовольны результатами команды в прошлом сезоне и заинтересованы в услугах в Скрипника, сообщает Tribuna.

Боссы "Днепра-1" серьезно рассматривают возможность замены главного тренера команды Дмитрия Михайленко на наставника "Зари". Предварительные переговоры с Скрыпником уже состоялись и стороны близки к подписанию контракта.

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Виктор Скрипник работал тренером "Вердера" и "Риги". Возглавляет "Зарю" с лета 2019 года. Смог завоевать бронзовые награды сезона 2019/20 и вывести команду в Лигу Европы.