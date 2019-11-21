Стало известно, какую дисквалификацию получил Тайсон за неприличный жест в сторону болельщиков Динамо"

Капитана "Шахтера" дисквалифицировали только на один матч за неприличный жест. Фото: из открытых источников

КДК УАФ минимально наказал Тайсона за непристойное поведение в бою 14-го тура УПЛ "Шахтер" - "Динамо".

Капитан "Шахтера" Тайсон дисквалифицирован на один матч за неприличный жест в адрес болельщиков "Динамо". Еще 2 поединка дисквалификации бразилец получил условно, собщает "Tribuna".

Таким образом вингер не поможет "Горняк" в бою 15-го тура против Львова.

На 70-й мину мата "Шахтер" - "Динамо" арбитр поединка Николай Балакин остановил поединок из-за выкрики фанатов киевлян в адрес Тайсона. Бразилец считал, что его оскорбили на расистской почве, показал обидчикам средний палец и был удален с поля.

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В текущем сезоне Тайсон провел за "Шахтер" в УПЛ 11 матчей, в которых забил 6 мячей.