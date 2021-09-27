Стало известно, какой клуб хотел приобрести Малиновского

Руслан Малиновский выступает за "Аталанту" с 2019 года. Фото: REUTERS

Лидер Серии А "Наполи" летом хотел подписать полузащитника "Аталанты" 28-летнего Руслана Малиновского.

Наставник неаполетанцив Лучано Спалетти был заинтересован в переходе украинского футболиста, сообщает DailyNews24.it.

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"Наполи" был заинтересован в Малиновском, но так и не оформил реального предложения", - сказал агент Сергей Серебренников, представляющий интересы украинца.

Руководство "Аталанты" не готов продать Малиновского дешевле, чем за €30 млн. По этой причине планы "Наполи" по украинцу и не были реализованы.

"Наполи" выиграл все шесть стартовых поединков Серии А и на данный момент является безоговорочным лидером турнирной таблицы с 18 очками в активе. "Аталанта" набрала 11 пунктов и идет седьмой. Малиновского не вызывали на октябрьские матчи сборной Украины против финнов и боснийцев. У наставника национальной команды Александра Петракова конфликт с игроком.