Стало известно, какой клуб хочет подписать Роналду

Криштиану Роналду 9 лет играл за "Реал. Фото: REUTERS

Мадридский "Реал" заинтересован в переходе форварда "Ювентуса" 36-летнего Криштиану Роналду.

Агент португальца Жорже Мендеш обсудил со "сливочными" возможность перехода клиента в мадридский клуб, утверждает El Chiringuito.

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Роналду выступал за "Реал" с 2009-го по 2018 год. Он лучший бомбардир в истории клуба с 450 голами. Вместе с "Реалом" Роналду 4 раза выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" "может отпустить звездного футболиста за его высокую зарплату. Туринцы требуют за форварда € 60 млн.

Криштиану Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года. К тому защищал цвета "Спортинга", "МЮ" и "Реала". В текущем сезоне клуб португальца "Ювентус" идет на 3-м месте в Серии А и вылетел из Лиги чемпионов от "Порту",