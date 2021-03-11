Месси и Роналду не будет в 1/4 финала Лиги чемпионов впервые за 16 лет

Звездные футболисты 33-летний Лионель Месси и 36-летний Криштиану Роналду не сыграют в 1/4 Лиги чемпионов.

Клубы Месси и Роналду не смогли преодолеть стадию 1/8 турнира.

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Итальянский клуб "Ювентус" проиграл "Порту", а "Барселона" вылетела от ПСЖ.

Такое случилось впервые с сезона-2004/2005. Тогда в 1/8 финала "Барселона" с Месси вылетела от "Челси" а "Манчестер Юнайтед" с "Роналду" - от "Милана".

Лионель Месси и Криштиану Роналду считаются одними из лучших футболистов современности.

Месси всю свою карьеру проводит в "Барселоне". За это время он выиграл 4 раза Лигу чемпионов, 10 раз чемпионат Испании.

Роналду выступал за "Спортинг", МЮ," Реал" и "Ювентус". Португалец становился 3 раза чемпионом АПЛ, 2 раза побеждал в Ла Лиге и Серии А. В активе Криштиану 5 побед в Лиге чемпионов.