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четверг, 11 марта 2021 17:13

ПСЖ определился с заменой Мбаппе

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ПСЖ определился с заменой Мбаппе
Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ уже 4-й сеозон. Фото: REUTERS

Французский ПСЖ в случае ухода из клуба Килимана Мбаппе попытается подписать Лионеля Месси из "Барселоны" или Криштиану Роналду из "Ювентуса".

Парижане внимательно следят за развитием ситуации вокруг Роналду. Информация о возможном уходе португальца из "Ювентуса" стала появляться после вылета команды из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, сообщает Le Parisien.

Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы Роналду, постоянно контактирует с президентом парижан Нассер Аль-Хелайфи.

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Однако эта ситуация зависит от решения, которое примет нападающий ПСЖ Мбаппе. Срок его контракта с клубом истекает летом 2022 года, и он пока не подписал новое соглашение.

В случае, если Мбаппе уйдет из ПСЖ, клуб постарается подписать или Месси, или Роналду.

Главным претендентом на нападающего парижан выступает "Реал". Также в услугах Мбаппе заинтересованы английский "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

Лионель Месси и Криштиану Роналду считаются одними из лучших футболистов современности.

Месси всю свою карьеру проводит в "Барселоне". За это время он выиграл 4 раза Лигу чемпионов, 10 раз чемпионат Испании.

Роналду выступал за "Спортинг", МЮ, "Реал" и "Ювентус". Португалец становился трижды чемпионом АПЛ, дважды выигрывал Ла Лигу и Серию А. В активе Криштиану 5 побед в Лиге чемпионов.

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