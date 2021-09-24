Стало известно, какой итальянский хочет приобрести Зинченко

Олександр Зінченко вже п'ять роки грає в складі "Ман Сіті". Фото:REUTERS

Итальянский "Наполи" хотет подписать контракт с полузащитником сборной Украины Александром Зинченко.

Неаполитанский клуб никак не может договориться с "Манчестер Сити" о деталях сделки, рассказал агент игрока Алан Прудников.

"О "Наполи" скажу честно: договориться о чем-либо с Аурелио Де Лаурентисом (президентом" Наполи". -Gazeta.ua) Практически невозможно. Тому, кто сумеет с ним договориться, можно поставить памятник и назвать его самым агентом из всех в мире.

Мы прилетали и вели переговоры с ними. Но степень сложности этих людей полностью олицетворяет сложности внутри "Наполи". Если игрок оттуда и пойдет, то только за 100 млн евро.

Не могу разглашать детали той истории, но они предложили за Сашу самые большие деньги в Европе. Они безумно его хотели. Маурицио Сарре (бывший тренер команды -Gazeta.ua) просто уговаривал руководство купить Сашу.

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И сейчас руководство "Наполи" связывается с нами каждое трансферное окно, очень хочет его видеть и предлагает очень неплохие условия.

Но, как видите, "Сити" не может договориться с Де Лаурентисом и по другим футболистам, не говоря уже о Саше.

Там два пути: или играешь всю жизнь за "Наполи", или идешь бесплатно, потому что ты просто им не нужен. Вот такая золотая клетка в Италии.

По Саши условия были таковы: если идет за эту сумму, то "Наполи" просит космические деньги за обратный выкуп", - цитирует Прудникова "Трибуна".

Александр Зинченко выступает за "МС" с 2016 года. В прошлом году игрок стал победителем АПЛ и дошел до финала ЛЧ.

9 октября сборная Украины проведет матч отбора к Кубку мира против Финляндии.