Стало известно, какой итальянский хочет приобрести Зинченко

 
Ексклюзивы
1/5
"Начало авторитаризма" - Зеленский демонстративно укрепляет власть
"Начало авторитаризма" - Зеленский демонстративно укрепляет власть
2 Просмотров: 765
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
Просмотров: 414
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
Просмотров: 612
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
Просмотров: 2952
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Просмотров: 1575
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просмотров: 432
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
Просмотров: 405
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
5 Просмотров: 7614
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
1 Просмотров: 567
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Просмотров: 585
Фото
Все фото
10
4
5
7
5
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Видео
Все видео
Отставка Кумана близко? "Барселона" в очередной раз опозорилась в чемпионате Испании
Отставка Кумана близко? "Барселона" в очередной раз опозорилась в чемпионате Испании
Как Ярмоленко опозорился в матче против "Манчестер Юнайтед"
Как Ярмоленко опозорился в матче против "Манчестер Юнайтед"
Усик и Джошуа провели дуэль взглядов
Усик и Джошуа провели дуэль взглядов
"Ювентус" одержал первую победу в чемпионате Италии
"Ювентус" одержал первую победу в чемпионате Италии
"Реал" запугивает "Шахтер"
"Реал" запугивает "Шахтер"
Интервью
1/5
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
2 Просмотров: 1449
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 720
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2628
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1278
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 783
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 сентября 2021
Просмотров: 477
Мова ненависті
— Ніколи не сердься, коли тебе ображають несправедливо. За ненависть і злобу приходить покарання, — повчала мене колись знайома ...
пятница, 24 сентября 2021 15:07

Стало известно, какой итальянский хочет приобрести Зинченко

  Комментировать
Стало известно, какой итальянский хочет приобрести Зинченко
Олександр Зінченко вже п'ять роки грає в складі "Ман Сіті". Фото:REUTERS

Итальянский "Наполи" хотет подписать контракт с полузащитником сборной Украины Александром Зинченко.

Неаполитанский клуб никак не может договориться с "Манчестер Сити" о деталях сделки, рассказал агент игрока Алан Прудников.

"О "Наполи" скажу честно: договориться о чем-либо с Аурелио Де Лаурентисом (президентом" Наполи". -Gazeta.ua) Практически невозможно. Тому, кто сумеет с ним договориться, можно поставить памятник и назвать его самым агентом из всех в мире.

Мы прилетали и вели переговоры с ними. Но степень сложности этих людей полностью олицетворяет сложности внутри "Наполи". Если игрок оттуда и пойдет, то только за 100 млн евро.

Не могу разглашать детали той истории, но они предложили за Сашу самые большие деньги в Европе. Они безумно его хотели. Маурицио Сарре (бывший тренер команды -Gazeta.ua) просто уговаривал руководство купить Сашу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему громкий конфликт в сборной Украины не будет решен

И сейчас руководство "Наполи" связывается с нами каждое трансферное окно, очень хочет его видеть и предлагает очень неплохие условия.

Но, как видите, "Сити" не может договориться с Де Лаурентисом и по другим футболистам, не говоря уже о Саше.

Там два пути: или играешь всю жизнь за "Наполи", или идешь бесплатно, потому что ты просто им не нужен. Вот такая золотая клетка в Италии.

По Саши условия были таковы: если идет за эту сумму, то "Наполи" просит космические деньги за обратный выкуп", - цитирует Прудникова "Трибуна".

Александр Зинченко выступает за "МС" с 2016 года. В прошлом году игрок стал победителем АПЛ и дошел до финала ЛЧ.
9 октября сборная Украины проведет матч отбора к Кубку мира против Финляндии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стало известно, какой итальянский хочет приобрести Зинченко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
сентября

Яичный теракт: студент попал в Януковича яйцом, тот потерял сознание

Впервые за математическими расчетами открыли планету

Четыре года назад задушили руководителя Киевоблэнерго

В небо поднялся первый дирижабль

Самое читаемое
Сняли нижнее белье и прикрывались руками: Меган Фокс и Кортни Кардашьян взбудоражили сеть эротическими фото
Сняли нижнее белье и прикрывались руками: Меган Фокс и Кортни Кардашьян взбудоражили сеть эротическими фото
10
 Просмотров: 8100
&quot;Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому&quot; - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
21
 5 Просмотров: 7614
Как жили в Индии при британском господстве - подборка фото
Как жили в Индии при британском господстве - подборка фото
20
 Просмотров: 6120
Дочь Бейсингер и Болдуина показала тело с растяжками и целлюлитом
Дочь Бейсингер и Болдуина показала тело с растяжками и целлюлитом
9
 Просмотров: 5400
В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+
В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+
 Просмотров: 3897
Спорт
"Динамо" сыграет против Маркевича - результаты жеребьевки 1/16 Кубка Украины
"Динамо" сыграет против Маркевича - результаты жеребьевки 1/16 Кубка Украины Просмотров: 153
Штрафы от Суркиса, разбитый Ferrari и поддельный паспорт - что нужно знать о карьере Милевского
Штрафы от Суркиса, разбитый Ferrari и поддельный паспорт - что нужно знать о карьере Милевского
 Просмотров: 243
Лидер "Динамо" продлил контракт с клубом
Лидер "Динамо" продлил контракт с клубом Просмотров: 180
"Это будет самый сложный поединок в карьере Усика" - Кличко
"Это будет самый сложный поединок в карьере Усика" - Кличко Просмотров: 261
Стало известно, чем будет заниматься Милевский после завершения карьеры
Стало известно, чем будет заниматься Милевский после завершения карьеры Просмотров: 360
Больше всего комментируют
6
Зеленский: Олигархической ветви власти в Украине больше не будет
5
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
2
Сформировалась коалиция Офиса, Коломойского и денег - бывший соратник Зеленского
2
"Начало авторитаризма" - Зеленский демонстративно укрепляет власть
2
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
Голосов: 109
Голосование 25 сентября Джошуа - Усик. Кто победит?
  • 1) Джошуа
  • 2) Усик
  • 3) ничья
Просмотреть