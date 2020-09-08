Стало известно, как Куман будет использовать Месси в "Барселоне"

Лионель Месси получит новую позицию на поле. Фото: Reuters

Новый главный тренер Рональд Куман определился с тем, как будет использовать на поле капитана команды Лионеля Месси.

Куман намерен лишить аргентинца оборонной работы на поле, сообщает Mundo Deportivo.

Наставник "Барселоны" хочет максимально использовать атакующий потенциал шестикратного обладателя Золотого Мяча, поэтому задумал использовать аргентинца на позиции ложного правого вингера. Раньше Месси не имел четкой позиции в линии атаки команды.

Такое расположение позволит Месси двигаться по всей линии атаки без необходимости смещаться в полузащиту, чтобы получить мяч, лидер "Барсы" должен получать от партнеров.

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Лионель Месси хотел оставить "Барселону" уже этим летом, но сумма отступных в размере 700 млн и желание избежать конфликта оставит нападающего в Испании еще минимум на год.