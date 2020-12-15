Стало известно, как "Динамо" будет готовиться ко 2-й части сезона

Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" во время зимней паузы проведет 2 иностранных сборы.

Сначала команда Мирчи Луческу полетит в ОАЭ, а затем будет тренироваться в Турции, рассказал президент клуба Игорь Суркис.

"Что касается подготовки, то игроки и тренеры соберутся в Киеве 10 января, затем медосмотр и несколько дней втягивающих тренировок. 15 января команда чартерным рейсом отправится на 1-й сбор в ОАЭ, а обратно в Киев вернется 26 января. На сбор команда полетит расширенным составом, к работе с первой командой будут привлечены игроки из дубля и молодежного состава.

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С 29 января по 8 февраля "Динамо" пройдет подготовку в Турции. В одном из соседних отелей будет жить молодежный состав, который также проведет сбор в этих числах. По возвращении в Киев "Динамо" будет адаптироваться к нашим погодным условиям и готовиться непосредственно к матчу с "Олимпиком", - сказал Суркис в комментарии официальному сайту "бело-синих".

После 13 туров УПЛ "Динамо" занимает 1-е место в турнирной таблице. Команда Мирчи Луческу опережает "Шахтер" на 4 очка, но "горняки" имеют 1 игру в запасе.